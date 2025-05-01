Мощнейшая песчаная буря обрушилась на Египет.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Отмечается, что небо окрасилось в ярко-оранжевый цвет. По данным канала, город Эс-Саллум практически погрузился во тьму. Местные власти призвали жителей не выходить на улицу без необходимости.

Ранее в нескольких районах на севере Китая ввели "оранжевый" уровень опасности из-за сильных ветров. Эксперты предупредили, что песчаные и снежные бури ожидаются в районах Бохайского, Желтого и Восточно-Китайского морей.