Сенат одной из стран Центральной Азии одобрил закон о ратификации союзнического договора с Азербайджаном

Сенат Олий Мажлиса Узбекистана одобрил закон о ратификации Договора о союзнических отношениях между Узбекистаном и Азербайджаном.

Как сообщает Day.Az, закон о договоре, подписанном в Ташкенте 23 августа 2024 года, был одобрен сегодня в ходе шестого пленарного заседания.

Документ был подписан президентами двух стран в ходе первого заседания Высшего межгосударственного совета Узбекистана и Азербайджана. Договор закрепляет новый этап в двусторонних отношениях, направленный на укрепление суверенитета, территориальной целостности и устойчивого развития обеих стран.

Согласно договору, стороны обязуются не участвовать в союзах и блоках, направленных друг против друга, а также воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб стратегическому партнерству и союзническим отношениям.

Ратификация документа позволит укрепить взаимное доверие, развить политический диалог, торгово-экономическое сотрудничество и гуманитарные связи. Кроме того, договор создает дополнительные возможности для реализации совместных проектов в сферах логистики, энергетики, промышленности, образования и туризма, а также для расширения межрегионального взаимодействия.

Закон был единогласно одобрен сенаторами по итогам обсуждения.