В Баку прошло первое выступление группы OneRepublic

В Baku Crystal Hall впервые состоялось выступление всемирно известной американской поп-рок-группы OneRepublic, организованное iTicket Production и DREAM Group International. Концерт прошёл в рамках мирового турне The Artificial Paradise, приуроченного к выходу пятого студийного альбома группы Artificial Paradise, сообщает Day.Az.

Baku Crystal Hall, сияющий огнями и наполненный тысячами поклонников, стал идеальной сценой для музыкального действа. Атмосфера была электризующей - и дело было не только в таланте самих OneRepublic, но и в особой энергетике, которую задал вечер с самого начала.

На открытии выступили представители Азербайджана на "Евровидении 2025" группа Mamagama, которая с первых нот завладела вниманием публики. Ее фирменный стиль - смелое сочетание современного поп-рока и национального звучания, создающее уникальную музыкальную картину. Живое выступление солистов вызвало шквал оваций, и без преувеличения публика уже "завелась" к выходу главных героев вечера.

Когда на сцене появился Райан Теддер, фронтмен OneRepublic, зал буквально взорвался эмоциями, и особенно услышав приветствия на азербайджанском языке. Фронтмен группы Райан Теддер не просто выступал - он общался, чувствовал зал, жил каждым моментом.

"Азербайджан - 91-я страна, где я выступаю. Какой Баку красивый город, люди здесь добрые, а еда вкусная. Особенно мне понравился кябаб! Мы очень рады быть здесь с концертом. И я уверен: многие мировые артисты должны приехать выступать в Баку", - признался он со сцены, вызвав бурю аплодисментов и улыбок в зале.

В течение вечера прозвучали хиты "Counting Stars", "Apologize", "Secrets", "Love Runs Out", "I Ain't Worried" и новые композиции группы. Каждая песня сопровождалась пением также тысяч зрителей и визуальным шоу на грандиозных LED-экранах. Это было не просто музыкальное выступление, а масштабный праздник, объединяющий сердца.

Концерт в Баку явился новым звеном в цепи успеха группы. Пройдя с аншлагом, он стал доказательством того, что музыка OneRepublic понятна и любима независимо от языка, культуры или континента.