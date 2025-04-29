В Азербайджане модернизируют систему орошения

Планируется реконструкция Ширванского оросительного канала, являющегося одной из основных оросительных артерий Азербайджана.

Об этом сказал представитель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) Алиага Азизов сегодня на Форуме развития национального бизнеса в Баку, сообщает Day.Az.

По его словам, после реконструкции наполняемость канала будет доведена с 78 кубометров в секунду до 180 кубометров в секунду.

"Намечается увеличить общую длину канала со 122 км до 204 км. После реализации этого проекта в Евлахском, Агдашском, Гёйчайском, Уджарском, Зардабском, Исмаиллинском, Агсуинском, Кюрдамирском, Шамахинском и Гаджигабульском районах будет улучшено орошение в общей сложности 228 тысяч гектаров земель. Также планируется улучшение состояния озера Гаджигабул", - сказал представитель ADSEA.