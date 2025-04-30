https://news.day.az/society/1748931.html На северо-востоке Азербайджана нашли тело пропавшего мужчины Найдено тело 84-летнего мужчины, пропавшего в Гусаре. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, тело 84-летнего жителя Гусара Арифа Улуханова было обнаружено в водоканале недалеко от его дома. По предварительной информации, признаков насилия на теле не обнаружено. По факту прокуратура Гусарского района проводит расследование.
На северо-востоке Азербайджана нашли тело пропавшего мужчины
Найдено тело 84-летнего мужчины, пропавшего в Гусаре.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, тело 84-летнего жителя Гусара Арифа Улуханова было обнаружено в водоканале недалеко от его дома.
По предварительной информации, признаков насилия на теле не обнаружено.
По факту прокуратура Гусарского района проводит расследование.
Ариф Улуханов долгие годы работал врачом в Гусарской районной центральной больнице. Мужчина 26 апреля вышел из дома и не вернулся.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре