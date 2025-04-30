На северо-востоке Азербайджана нашли тело пропавшего мужчины

Найдено тело 84-летнего мужчины, пропавшего в Гусаре.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, тело 84-летнего жителя Гусара Арифа Улуханова было обнаружено в водоканале недалеко от его дома.

По предварительной информации, признаков насилия на теле не обнаружено.

По факту прокуратура Гусарского района проводит расследование.

Ариф Улуханов долгие годы работал врачом в Гусарской районной центральной больнице. Мужчина 26 апреля вышел из дома и не вернулся.