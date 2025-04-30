Спецназ Азербайджана

Автор: Лейла Таривердиева

30 апреля свой день рождения отметили Силы специального назначения Азербайджана.

Азербайджанский спецназ стал легендой после 44-дневной Отечественной войны. С его именем связаны главные победы освободительной войны, а Шушинская операция уже вошла в учебники военный институтов в разных странах мира.

В июне 2023 года, вручая одной их частей коммандо Минобороны Боевое знамя, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что численность сил специального назначения многократно увеличена после 44-дневной войны. По словам главы государства, спецназ эта большая сила и имеет она одну цель - защитить нашу территорию, обеспечить ее территориальную целостность и в случае угрозы нашей безопасности нанести сокрушительные удары по силам противника.

Азербайджанский спецназ выполнил и продолжает выполнять эту задачу.

Силы специального назначения были созданы в 1999 году указом общенационального лидера Гейдара Алиева. Эти подразделения Азербайджанской армии, объединенные под единым командованием, формировались в тесном сотрудничестве с Вооруженными силами Турции и турецкими Силами специального назначения. Сегодня Президент Ильхам Алиев уделяет Силам специального назначения особое внимание.

Спецназ считается одним из элитных подразделений, в хорошем смысле этого слова. Чтобы получать право служить в спецназе, военнослужащий должен обладать многими качествами и умениями, пройти сложный отбор и серьезную подготовку. На спецназ возлагаются особые задачи, с ним связывают особые надежды, от спецназовцев ждут особых результатов.

Впервые азербайджанский спецназ громко заявил о себе во время апрельских боев 2016 года. Противник неожиданно для себя столкнулся с большой силой и побежал. На полях Отечественной войны 2020 года спецназ продемонстрировал не только профессионализм, но и высокую силу духа и невероятное мужество. Зарубежные военные эксперты до сих пор продолжают анализировать, как небольшой группе спецназовцев, не имеющих при себе серьезного вооружения, удалось осуществить операцию, считающуюся, на профессиональный взгляд, невозможной. Азербайджанский спецназ сделал невозможное, освободив Шушу, после чего полный разгром оккупанта стал неизбежен.

За проявленный героизм и имущество многие спецназовцы были представлены к орденам и медалям.

Сегодня Силы специального назначения Азербайджана являются одним из самых оснащенных современным оружием подразделений. Открываются новые части, создаются все необходимые условия для подготовки. В послевоенный период процесс армейского строительства продолжается и охватывает, в том числе и спецназ. В 2021 году в Азербайджане были созданы части коммандо.

30 апреля 2022 года Президент, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев по случаю 23-й годовщины создания спецназа побывал в Н-ской воинской части Сил специального назначения Минобороны и выступил перед личным составом.

"Спецназовцам принадлежит огромная заслуга в нашей Победе в Отечественной войне. Я, как Верховный главнокомандующий, знаю это и сказал об этом азербайджанской общественности. Это знает весь азербайджанский народ, знает и враг. Освобождение наших сел с первых дней войны потрясло врага. Они не верили, что азербайджанская армия, грудью прорвав пять-шесть оборонительных линий, проливая кровь, ценой жизни шехидов сможет одержать историческую Победу", - сказал спецназовцам глава государства.

Президент отметил, что каждый, кто приезжает сегодня в Шушу, удивляется - как сыны Азербайджана сумели взять эту неприступную крепость. "Всякий раз, когда я приближаюсь к Шуше по дороге Победы и вижу эти отвесные скалы, перед моими глазами встаете вы. Как была взята эта неприступная крепость - с легким оружием, в уличных боях, врукопашную. Находившиеся напротив, наверху, на вершине горы, вооруженные до зубов пушками и танками армяне оказались беспомощными перед вами. И ваша сила, и воля, и профессионализм, и любовь к Родине. Вы сражались за Родину на родной земле. Враг-оккупант не смог бы устоять перед вами на азербайджанской земле", - сказал Президент, добавив, что армянские вооруженные силы начинают дрожать от страха при одном упоминании об азербайджанских спецназовцах.

Принимая во внимание важность армейского строительства, после Второй карабахской войны были выделены дополнительные средства и увеличена вдвое численность азербайджанского спецназа. Подготовка подразделений специального назначения была взята под особый контроль. Отбор в эти подразделения стал более жестким, чем прежде. Несмотря на это, от желающих служить в легендарном спецназе нет отбоя.

В декабре 2021 года Президент Ильхам Алиев посетил поселок Гадрут Ходжавендского района, где принял участие в открытии воинской части новосозданной бригады коммандо и сделал целый ряд важных заявлений. На открытии новой воинской части глава государства отметил, что в Азербайджане создаются уже не одна, не две, а много бригад коммандо, которые способны выполнить любую военную задачу, что в значительной степени повысит мощь нашей армии.

Подразделения коммандо предназначены для выполнения специальных задач в интересах сухопутных войск. Они обладают возможностями выполнять специальные задачи параллельно на суше, на воде и в воздухе, в сложных климатических и географических условиях как в зоне ответственности сухопутных войск, так и в тылу обороны врага. Подготовку наши коммандо прошли в Турции - 6-недельные курсы Школы горных коммандос в Учебном центре в Испарте (Турция) и курс Горных коммандос. Главной особенностью данных соединений является отсутствие тяжелой бронетехники, а также более продвинутый курс горной и специальной подготовки личного состава. Как отмечают военные специалисты, именно пехотные подразделения легкого типа и обеспечили преимущество азербайджанской армии в ходе 44-дневной войны.

"В этих бригадах будут служить наши дети, прошедшие хорошее обучение, продемонстрировавшие высокую волю и готовые отдать жизнь за Родину. Это в значительной степени повысит мощь нашей армии. Хочу еще раз сказать, что таких бригад будет много, в них будут служить тысячи наших военнослужащих. Таким образом, Азербайджанская армия и впредь будет сохранять свой профессионализм и высокий моральный дух", - сказал на церемонии открытия части Президент Ильхам Алиев.

Азербайджанский спецназ стал ужасом для оккупантов в период 44-дневной войны. Думается, воспоминания о боях остаются ужасом армянских реваншистов и сегодня. Развитие Вооруженных сил Азербайджана и особенно - Сил специального назначения не является секретом и хорошо известно соседям. Надеемся, им не захочется снова испытать на себе эту мощь.