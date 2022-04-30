https://news.day.az/officialchronicle/1458129.html Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев посетил N-скую воинскую часть Сил спецназа минобороны
Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев посетил N-скую воинскую часть Сил спецназа минобороны
30 апреля Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев посетил N-скую воинскую часть Сил специального назначения министерства обороны по случаю 23-й годовщины со дня создания Сил специального назначения.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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