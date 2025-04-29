Азербайджанское наследие Гюльназ Исмайловой и ее воспитанников на празднике оперного искусства

В концертном зале "Бельканто" Музыкальной школы вокала Фидан Гаджиевой состоялся концерт "Irs" (Наследие) народной артистки Азербайджана, профессора Гюльназ Исмайловой и ее воспитанников. Вечер прошел в рамках второго Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой, сообщает Day.Az.

На открытии Гюльназ Исмайлова отметила значимость фестиваля в развитии и пропаганды оперного искусства, подчеркнув значимость воспитания молодых талантов и предоставления им широких возможностей для творческой самореализации.

"Мы назвали этот концерт "Наследие" потому, что стремимся передать будущему поколению не только свой опыт, но и заветы великих мастеров - Бюльбюля, Рашида Бейбутова, Муслима Магомаева, Лютфияра Иманова, Фирангиз Ахмедовой, Фидан и Хурамана Гасымовых и других личностей, у которых мы учились мастерству. Преемственность поколений и творческого наследия - это живая нить истории и культуры, требующей особого внимания, уважения и нового дыхания. Международный оперный фестиваль Фидан Гаджиевой стал важной платформой для диалога поколений: старшие делятся своим мастерством, а молодежь - привносит свежесть и новые идеи", - отметила Гюльназ Исмайлова.

В тот вечер царил праздник классического искусства: под овации зрителей зазвучали произведения мировых и азербайджанских классиков. Своё мастерство продемонстрировали молодые вокалисты - Шямс Гахраманова, Шямс Джафарова, Улькер Рустамова, Айнель Мехтиева, Мурад Сафаров, а также сама Гюльназ Исмайлова, чьё исполнение стало настоящим украшением вечера. Концертмейстеры - лауреаты международных конкурсов Марьям Юсифова и Нигяр Гусейнзаде.

Напомним, что второй Международный оперный фестиваль Фидан Гаджиевой проходит в Баку с 23 по 29 апреля. В течение недели на лучших площадках столицы звучат голоса признанных мастеров и восходящих звёзд вокала - детей и подростков в возрасте от 6 до 16 лет, многие из которых впервые выходят на большую сцену.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az