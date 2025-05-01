Минфин США прокомментировал сделку с Украиной

Заключение между США и Украиной сделки по минералам призвано продемонстрировать приверженность Вашингтона мирному процессу по урегулированию украинского кризиса.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении министра финансов США Скотта Бессента.

"Это соглашение ясно дает понять России, что администрация [президента США Дональда] Трампа привержена мирному процессу, в центре которого находится свободная, суверенная и процветающая в долгосрочной перспективе Украина", - говорится в его заявлении, распространенном Минфином США.

Согласно сообщению ведомства, стороны создадут двусторонний инвестиционный фонд.

Бессент также подчеркнул, что Вашингтон и Киев не будут допускать к восстановлению Украины государства и частных лиц, которые могут быть причастны к финансированию российского оборонно-промышленного комплекса и вооруженных сил РФ, а также осуществлению поставок в их адрес.

Первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко в Facebook подтвердила подписание соглашения с США о полезных ископаемых. Согласно документу, Украина будет вносить в данный фонд 50% всех доходов от новой ренты и новых лицензий на добычу полезных ископаемых на новых участках. США и Украина будут иметь равные голоса в управлении фондом. Соглашение при этом не предусматривает прямых долговых обязательств Украины перед США.