Лига чемпионов: боевая ничья между «Барселоной» и «Интером»

Испанская "Барселона" и итальянский "Интер" сыграли вничью со счетом 3:3 в первом матче полуфинала футбольной Лиги чемпионов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, встреча прошла в Барселоне.

Забитыми мячами в составе "Интера" отметились Маркус Тюрам (1-я минута) и Дензел Дюмфрис (21, 64). У "Барселоны" отличились Ламин Ямаль (24) и Ферран Торрес (38). На 65-й минуте вратарь "Интера" Ян Зоммер отметился автоголом. Мяч Тюрама стал самым быстрым в истории полуфиналов Лиги чемпионов. Ямаль провел сотый матч за "Барселону".

Ответный матч пройдет 6 мая в Милане.

В другом полуфинале встречаются французский "Пари Сен-Жермен", за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов, и английский "Арсенал". Первая встреча завершилась победой ПСЖ со счетом 1:0, ответная игра состоится 7 мая в Париже.

Финальный матч Лиги чемпионов пройдет 31 мая в германском Мюнхене. Действующим победителем турнира является испанский "Реал", который в финале обыграл германскую "Боруссию" из Дортмунда со счетом 2:0. Команда из Мадрида выиграла 15-й титул и является рекордсменом по этому показателю.