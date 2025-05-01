Похожа на пингвина - Канделаки высмеяли

Российскую телеведущую, провокаторшу Тину Канделаки высмеяли.

Как передает Day.Az, поводом стали кадры, которыми она поделилась в Instagram.

49-летняя Канделаки позировала в синей длинной юбке, жакете, туфлях на высоких каблуках и пальто с леопардовым принтом. Образ дополнила голубая сумка из кожи. Однако пользователи соцсети обратили внимание на походку. По их мнению, она "похожа на пингвина". В комментариях они высмеяли телеведущую.