Сегодня стартует прием детей в первый класс

С 1 мая в 11:00 стартует прием учащихся в первые классы общеобразовательных учреждений на новый учебный год.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию.

Процесс будет осуществляться через портал www.mektebeqebul.edu.az.

Электронный приём детей в первый класс охватывает все общеобразовательные учреждения страны - в городах и районах.

Отметим, что в этом году около 85 тысяч детей, обучавшихся в подготовительных группах на азербайджанском отделении, были автоматически переведены в первый класс.