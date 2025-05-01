https://news.day.az/society/1749182.html Сегодня стартует прием детей в первый класс С 1 мая в 11:00 стартует прием учащихся в первые классы общеобразовательных учреждений на новый учебный год. Об этом Day.Az сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию. Процесс будет осуществляться через портал www.mektebeqebul.edu.az.
Сегодня стартует прием детей в первый класс
С 1 мая в 11:00 стартует прием учащихся в первые классы общеобразовательных учреждений на новый учебный год.
Об этом Day.Az сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию.
Процесс будет осуществляться через портал www.mektebeqebul.edu.az.
Электронный приём детей в первый класс охватывает все общеобразовательные учреждения страны - в городах и районах.
Отметим, что в этом году около 85 тысяч детей, обучавшихся в подготовительных группах на азербайджанском отделении, были автоматически переведены в первый класс.
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