Сухопутные войска Азербайджана подняты по сигналу "Тревога" - ВИДЕО УЧЕНИЙ
В соответствии с планом подготовки Отдельной общевойсковой армии Азербайджана на 2025 год, были проведены командно-штабные учения.
Об этом в четверг сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
"Задействованные в учениях подразделения были выдвинуты в районы проведения учений по сигналу "Тревога", были проверены их манёвренные возможности, а также умения командиров и штабов управлять подразделениями в условиях оперативной обстановки.
В ходе учений, проводившихся в соответствии с условиями реального боя, подразделения точным огнем уничтожили цели условного противника.
Все задачи, поставленные в ходе командно-штабных учений, были выполнены в полном объёме", - говорится в информации ведомства.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре