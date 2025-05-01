https://news.day.az/sport/1749283.html "Сумгайыт" расстался с тренером Азербайджанская баскетбольная команда "Сумгайыт" рассталась с тренером. Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба. Клуб расстался со своим российским тренером Александром Михайловым. Контракт с ним был расторгнут по обоюдному согласию.
"Сумгайыт" расстался с тренером
Азербайджанская баскетбольная команда "Сумгайыт" рассталась с тренером.
Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба.
Клуб расстался со своим российским тренером Александром Михайловым.
Контракт с ним был расторгнут по обоюдному согласию.
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