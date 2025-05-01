"Сумгайыт" расстался с тренером

Азербайджанская баскетбольная команда "Сумгайыт" рассталась с тренером.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба.

Клуб расстался со своим российским тренером Александром Михайловым.

Контракт с ним был расторгнут по обоюдному согласию.