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"Сумгайыт" расстался с тренером

Азербайджанская баскетбольная команда "Сумгайыт" рассталась с тренером. Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба. Клуб расстался со своим российским тренером Александром Михайловым. Контракт с ним был расторгнут по обоюдному согласию.