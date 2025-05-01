https://news.day.az/society/1749210.html В Геранбое сбит ребенок В Геранбойском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с наездом на пешехода. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован на территории района. Так, легковой автомобиль марки "ВАЗ 21014", находящийся в движении, сбил переходившую дорогу девочку 2017 года рождения - З. Мамедову.
В Геранбое сбит ребенок
В Геранбойском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с наездом на пешехода.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован на территории района.
Так, легковой автомобиль марки "ВАЗ 21014" сбил переходившую дорогу девочку 2017 года рождения - З. Мамедову. Ребёнок был доставлен в больницу, её состояние оценивается как удовлетворительное.
По факту ведётся расследование.
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