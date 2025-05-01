В Геранбое сбит ребенок

В Геранбойском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с наездом на пешехода.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован на территории района.

Так, легковой автомобиль марки "ВАЗ 21014" сбил переходившую дорогу девочку 2017 года рождения - З. Мамедову. Ребёнок был доставлен в больницу, её состояние оценивается как удовлетворительное.

По факту ведётся расследование.