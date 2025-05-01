Сборная Азербайджана примет участие в Кубке Победы

Женская сборная Азербайджана по борьбе примет участие в международном турнире.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, наша команда выступит на Кубке Победы, который пройдет в Анталье, Турция.

В традиционных соревнованиях, которые стартуют завтра, примут участие борцы в возрастной группе U-17. Девять спортсменок будут бороться в трехдневном турнире под руководством старших тренеров Ровшана Умудова и Хасрата Мамедъярова.

Гюнель Гулиева поборется за призовые места в весовой категории 40 кг, Назрин Ахмедли - в 46 кг, Хадиджа Гурбанзаде - в 49 кг, Фатима Байрамова и Хадиджаханым Талыбова - в 53 кг, Ульвия Мусаева - в 57 кг, Эсра Мамедли - в 61 кг, Фидан Бабаева - в 65 кг и Милана Багирзаде - в 69 кг.

Отметим, что Азербайджан на Кубке Победы представит судья третьей международной категории Эльхан Гамидзаде.