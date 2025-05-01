Стал известен соперник Тофика Мусаева на турнире UFC в Баку

Стало известно имя соперника азербайджанского бойца Тофика Мусаева в его дебютном поединке в UFC.

Как передает İdman.biz со ссылкой на fighttime, 21 июня на турнире UFC в Баку Мусаев встретится с представителем Кыргызстана Мыктыбеком Оролбаем.

Мусаев, которому 35 лет, ранее выступал в таких организациях, как Rizin и Bellator. Он подходит к бою после двух побед нокаутами в Rizin, которыми закрыл поражение от Александра Шаблия в гран-при лёгкого дивизиона Bellator.

27-летний Оролбай провёл три боя в UFC: одержал две победы - одну сабмишном над Урошем Медичем и одну решением судей против Элвиса Бренера, а также потерпел поражение раздельным решением от Матеуша Ребецки.