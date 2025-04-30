https://news.day.az/world/1748900.html Прокуратура Южной Кореи обыскала резиденцию экс-президента Прокуратура Южной Кореи в среду, 30 апреля, провела обыск в резиденции экс-президента страны Юн Сук Ёля в рамках расследования связей между его семьей и скандальным шаманом Чон Сон-бэ, известного как Геон Джин. Как передает Day.Az, об этом сообщает Yonhap.
Прокуратура Южной Кореи обыскала резиденцию экс-президента
Прокуратура Южной Кореи в среду, 30 апреля, провела обыск в резиденции экс-президента страны Юн Сук Ёля в рамках расследования связей между его семьей и скандальным шаманом Чон Сон-бэ, известного как Геон Джин.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Yonhap.
Агентство уточнило, что дело касается высокопоставленного чиновника Церкви, который предположительно передал Чон бриллиантовое колье и дорогую сумку для подарка бывшей первой леди Ким Кён Хи после избрания Юна главой государства в 2022 году.
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