Учреждается юбилейная медаль «20-летие МЧС Азербайджана»

Учреждается медаль "20-летие Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики".

Как передает Day.Az, это отражено в обсужденном сегодня в Милли Меджлисе законопроекте Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики "20-летие Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики (2005-2025)".

Законопроект вынесен на голосование и принят в первом чтении.