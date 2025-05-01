https://news.day.az/society/1749265.html Учреждается юбилейная медаль «20-летие МЧС Азербайджана» - ФОТО Учреждается медаль "20-летие Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики".
Учреждается юбилейная медаль «20-летие МЧС Азербайджана» - ФОТО
Учреждается медаль "20-летие Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики".
Как передает Day.Az, это отражено в обсужденном сегодня в Милли Меджлисе законопроекте Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики "20-летие Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики (2005-2025)".
Законопроект вынесен на голосование и принят в первом чтении.
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