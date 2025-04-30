ОПЕК+ обладает всеми возможностями для дальнейшей стабилизации рынка нефти

Декларация о сотрудничестве (DoC), известная как ОПЕК+, продолжает оставаться полностью сосредоточенной на достижении сбалансированного и стабильного нефтяного рынка.

Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказал Trend генеральный секретарь организации Хайсам Аль-Гайс.

"ОПЕК+ прилагает усилия для обеспечения стабильности рынка в интересах всех участников отрасли - производителей, потребителей, инвесторов, а также глобальной экономики в целом. Добровольные корректировки добычи со стороны стран-участниц доказали свою эффективность. В частности, благодаря усилиям ОПЕК+ нефть стала наименее волатильным сырьевым товаром в 2024 году", - заявил Аль-Гайс.

По его словам, за девять лет своего существования формат DoC зарекомендовал себя как действенный механизм преодоления нестабильности на рынке - начиная с кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и заканчивая различными фазами глобальной экономической неопределённости.

"С учётом достигнутых результатов и прочного духа единства и согласованности среди стран-участниц, ОПЕК+ обладает всеми возможностями для продолжения стабилизации мирового нефтяного рынка. Это важнейший элемент современной структуры глобального энергетического пространства", - подчеркнул он.