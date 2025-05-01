https://news.day.az/world/1749235.html В Иране растет число пострадавших от землетрясения Число пострадавших в результате землетрясения в районе Роштхар провинции Разави Хорасан в Иране возросло до 19 человек. Как передает Day.Az, об этом сообщил местным СМИ, генеральный директор Управления по чрезвычайным ситуациям провинции Разави Хорасан Масуд Явери. По его словам, предполагается, что количество пострадавших может возрасти.
В Иране растет число пострадавших от землетрясения
Число пострадавших в результате землетрясения в районе Роштхар провинции Разави Хорасан в Иране возросло до 19 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщил местным СМИ, генеральный директор Управления по чрезвычайным ситуациям провинции Разави Хорасан Масуд Явери.
По его словам, предполагается, что число пострадавших может возрасти.
Явери сообщил, что помимо Роштхар, пострадавшие имеются ещё в четырех районах.
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