Азербайджан и Великобритания обсудили инвестиции в энергетический сектор

Азербайджан и Великобритания обсудили стратегическое партнерство и инвестиционные возможности в энергетической сфере, а также актуальные вопросы развития экономических и торговых связей.

Как передает Day.Az, об этом сообщил министр энергетики Парвиз Шахбазов в аккаунте в "Х"/

"Состоялась плодотворная встреча в Лондоне с заместителем государственного секретаря Соединенного Королевства по бизнесу и торговле, министром услуг, малого бизнеса и экспорта Гаретом Томасом. Мы обсудили стратегическое партнерство и инвестиционные возможности стран в энергетической сфере, а также актуальные вопросы развития торгово-экономических связей", - отмечается в публикации.