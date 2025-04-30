https://news.day.az/economy/1749128.html Азербайджан и Великобритания обсудили инвестиции в энергетический сектор Азербайджан и Великобритания обсудили стратегическое партнерство и инвестиционные возможности в энергетической сфере, а также актуальные вопросы развития экономических и торговых связей. Как передает Day.Az, об этом сообщил министр энергетики Парвиз Шахбазов в аккаунте в "Х"/
Азербайджан и Великобритания обсудили инвестиции в энергетический сектор
Азербайджан и Великобритания обсудили стратегическое партнерство и инвестиционные возможности в энергетической сфере, а также актуальные вопросы развития экономических и торговых связей.
Как передает Day.Az, об этом сообщил министр энергетики Парвиз Шахбазов в аккаунте в "Х"/
"Состоялась плодотворная встреча в Лондоне с заместителем государственного секретаря Соединенного Королевства по бизнесу и торговле, министром услуг, малого бизнеса и экспорта Гаретом Томасом. Мы обсудили стратегическое партнерство и инвестиционные возможности стран в энергетической сфере, а также актуальные вопросы развития торгово-экономических связей", - отмечается в публикации.
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