Трагическая смерть мужчины в Баку

В Ясамальском районе Баку зафиксирован трагический случай, связанный с отравлением угарным газом.

Как сообщает Day.Az, происшествие произошло в жилом доме, расположенном на улице Акима Аббасова.

Во время принятия душа в ванной комнате собственной квартиры Шахруз Таптыгов получил смертельное отравление угарным газом.

Тело мужчины обнаружили его родственники.

В настоящее время по факту происшествия проводится соответствующая проверка.