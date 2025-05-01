https://news.day.az/society/1749222.html Трагическая смерть мужчины в Баку В Ясамальском районе Баку зафиксирован трагический случай, связанный с отравлением угарным газом. Как сообщает Day.Az, происшествие имело место в жилом доме, расположенном на улице Акима Аббасова. Во время принятия душа в ванной комнате собственной квартиры Шахруз Таптыгов получил смертельное отравление угарным газом.
Трагическая смерть мужчины в Баку
В Ясамальском районе Баку зафиксирован трагический случай, связанный с отравлением угарным газом.
Как сообщает Day.Az, происшествие произошло в жилом доме, расположенном на улице Акима Аббасова.
Во время принятия душа в ванной комнате собственной квартиры Шахруз Таптыгов получил смертельное отравление угарным газом.
Тело мужчины обнаружили его родственники.
В настоящее время по факту происшествия проводится соответствующая проверка.
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