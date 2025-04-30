https://news.day.az/sport/1749075.html Состоится первенство Баку по легкой атлетике Состоится летнее первенство города Баку по легкой атлетике среди юниоров. Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба Федерации легкой атлетики Азербайджана. Организатором соревнований выступает федерация. В первенстве примут участие спортсмены 2010-2011 годов рождения.
Состоится первенство Баку по легкой атлетике
Состоится летнее первенство города Баку по легкой атлетике среди юниоров.
Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба Федерации легкой атлетики Азербайджана.
Организатором соревнований выступает федерация. В первенстве примут участие спортсмены 2010-2011 годов рождения.
Отметим, что соревнования, которые стартуют второго мая, продлятся два дня.
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