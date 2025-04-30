Состоится первенство Баку по легкой атлетике

Состоится летнее первенство города Баку по легкой атлетике среди юниоров.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба Федерации легкой атлетики Азербайджана.

Организатором соревнований выступает федерация. В первенстве примут участие спортсмены 2010-2011 годов рождения.

Отметим, что соревнования, которые стартуют второго мая, продлятся два дня.