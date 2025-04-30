Ничтожный "рост" ВВП Франции удивил экономистов

ВВП Франции вырос всего на 0,1% в первом квартале 2025 года.

Как передает Day.Az, The Wall Street Journal напоминает, что это следует за сокращением в предыдущем квартале, при этом данный микророст не перекрывает падение на 0,2% в IV квартале 2024 года, а сами данные являются предварительными от национального статистического института Франции Insee и могут быть пересмотрены вниз 28 мая, когда выйдет окончательная статистика, что весьма вероятно из-за заметного роста числа банкротств в первом квартале.

Ранее экономисты ожидали большего роста, однако предварительный результат оказался слабее ожиданий.