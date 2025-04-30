Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Израиля

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Израиля Ицхаку Герцогу по случаю Национального праздника Государства Израиль - Дня независимости, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника - Дня независимости Государства Израиль.

Высокий уровень дружественных отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Израилем является наглядным выражением исторической привязанности наших народов, уважения и симпатии, которые они питают друг к другу. Динамичное и всестороннее развитие азербайджано-израильских межгосударственных отношений, построенных на такой прочной основе, как взаимное доверие и поддержка, вызывает удовлетворение.

Азербайджан придает особое значение расширению отношений с Израилем - своим близким другом и надежным партнером. Сегодня наши страны эффективно взаимодействуют в экономической, торговой, оборонной, гуманитарной и других сферах. С самыми приятными впечатлениями вспоминаю нашу встречу с Вами в Давосе в январе этого года, проведенные нами обмен мнениями и дискуссии.

Верю, что традиционные дружеские отношения между Азербайджаном и Израилем, взаимовыгодное сотрудничество в ряде важных сфер нашими совместными усилиями будут и дальше развиваться и укрепляться в интересах двух народов.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Израиля - мира, благополучия и процветания", - говорится в письме.