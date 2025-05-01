США представили 22 условия для урегулирования на Украине

Соединенные Штаты на прошедшей в Лондоне встрече с представителями Киева и европейских стран предложили 22 условия для мирного урегулирования конфликта в Украине, на них было получено согласие.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.

"Я прибыл из Лондона на прошлой неделе, где мы проводили заседание с украинской командой и с европейцами. У нас были 22 конкретных условия, они на них согласились", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.