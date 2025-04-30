https://news.day.az/politics/1749008.html

Замглавы МИД Ирана приедет в Баку

Заместитель министра иностранных дел Ирана и директор Центра политических и международных исследований МИД Саид Хатибзаде на этой неделе посетит Азербайджан. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на информированный источник. Согласно информации, иранский замминистра посетит Баку по приглашению Центра анализа международных отношений.