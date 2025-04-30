https://news.day.az/society/1749132.html В Баку запускают новые автобусы на пяти маршрутах - СПИСОК С 1 мая в Баку на пяти регулярных автобусных маршрутах начнут курсировать новые современные и комфортабельные автобусы.
В Баку запускают новые автобусы на пяти маршрутах - СПИСОК
С 1 мая в Баку на пяти регулярных автобусных маршрутах начнут курсировать новые современные и комфортабельные автобусы.
Как сообщили Day.Az в Агентстве наземного транспорта Азербайджана, речь идет о маршрутах №91, 105, 147, 158 и 216. Их обслуживание начнётся после завершения конкурсного отбора, по итогам которого к работе приступят победившие перевозчики.
Все маршруты будут функционировать по системе безналичной оплаты.
Обновление проводится в рамках реализации новой маршрутной сети города, направленной на повышение качества и удобства городского пассажирского транспорта.
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