В Баку запускают новые автобусы на пяти маршрутах

С 1 мая в Баку на пяти регулярных автобусных маршрутах начнут курсировать новые современные и комфортабельные автобусы.

Как сообщили Day.Az в Агентстве наземного транспорта Азербайджана, речь идет о маршрутах №91, 105, 147, 158 и 216. Их обслуживание начнётся после завершения конкурсного отбора, по итогам которого к работе приступят победившие перевозчики.

Все маршруты будут функционировать по системе безналичной оплаты.

Обновление проводится в рамках реализации новой маршрутной сети города, направленной на повышение качества и удобства городского пассажирского транспорта.