Экономика Германии падает

Экономика Германии выросла в первом квартале 2025 года к четвертому кварталу 2024-го на 0,2 процента благодаря потреблению и инвестициям, но продолжила опускаться год к году.

Как передает Day.Az, об этом пишет Reuters.

"ВВП с сезонной корректировкой снизился в годовом выражении на 0,2 процента", - говорится в материале. В этом разрезе падение немецкой экономики продолжается уже седьмой квартал подряд.

С третьего квартала 2023 года показатель неуклонно теряет от 0,1 до 0,3 процента, следует из данных Trading Economics.