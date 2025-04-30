Привычные армянские галлюцинации: кто, что, кому должен?

Автор: Акпер Гасанов

В том, что год 110-летия всеармянского мифа о "геноциде" в Османской империи будет иметь место всеармянский же аттракцион невиданной глупости, никто не сомневался. Интерес вызывали ли проявления, так сказать формы этой глупости. И тут, надо признать, армянская сторона не подкачала. Наряду с недавним, традиционным факельным шествием в Ереване, в ходе которого были сожжены государственные флаги Турции и Азербайджана за что никто в итоге не понес никакого наказания, прозвучала и поистине анекдотическая претензия.

"Турция должна выплатить Армении штраф в размере около 76,5 миллиардов евро"

Об этом в интервью армянскому СМИ заявил член правления инициативы "Аякве" Грайр Камендатян.

Одной этой фразы достаточно, чтобы понять, что вызов санитаров для этого галлюцинирующего персонажа запоздал. Медицина там бессильна. Причем, подозрения на сей счет, судя по всему, появились даже у того армянского журналиста, которого Камендантян выбрал ретранслятором своей глупости.

Говоря конкретнее, на вопрос журналиста о том, как Турция должна вернуть деньги, если она не признает мифический "геноцид армян", Камендатян ответил:

"Нет необходимости ждать, пока Турция когда-нибудь захочет начать процесс признания и компенсации. Армянская сторона должна постоянно поднимать этот вопрос"

От этой фразы за версту потянуло шариковщиной. Но, разве когда-либо анекдотичность и невыполнимость хотелок останавливала армянскую сторону?!

Ведь, торговля мифом о "геноциде армян" давно стала не историческим, а сугубо политическим инструментом, с помощью которого мировое армянство пытается не только сформировать образ жертвы, но и выстроить юридическую платформу для требования мифических компенсаций. Реальность же такова, что то, что армянские радикальные круги называют "геноцидом", по сути, было следствием вооружённого конфликта в условиях Первой мировой войны, в которой армянские вооружённые формирования нередко становились союзниками вражеских держав, предавая собственную присягу и гражданское обязательство.

Сотни тысяч мусульман - турок, курдов, азербайджанцев - стали жертвами армянских вооружённых формирований в том же историческом контексте. Однако эти трагедии сознательно игнорируются армянской историографией, которая предпочитает подменять факты эмоциями и уводить дискуссию в политическую плоскость. Особый цинизм ситуации заключается в том, что армянская сторона, сама имея на руках доказанные преступления против человечности - от Геноцида в Ходжалы до этнической чистки азербайджанцев в Карабахе - смеет говорить о компенсациях.

Ясное дело, что прежде чем выдвигать финансовые требования к кому-либо, в том числе и к Турции, Ереван должен осознать, что его собственные преступления остаются без ответа и без искупления. Тут имеет смысл напомнить, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее уже заявил, что ущерб, нанесённый нашей стране в результате армянской оккупации, превышает 150 миллиардов долларов США.

По его словам, этот вывод основан на детальном анализе, проведённом в течение четырёх лет и документально зафиксированном. Да, у нас на руках есть документы, у нас есть свидетели чудовищных преступлений армянской стороны. Вот и в Бакинском военном суде происходят заседания, в ходе которых бывшие лидеры карабахской хунты признаются в чудовищных преступлениях, совершенных против Азербайджана по приказу бывших и нынешних руководителей Армении.

Плюс, на освобожденные территории нашей страны регулярно совершают поездки зарубежные дипломаты, журналисты и общественные деятели, которые своими глазами видят следы варварства армянской стороны. Причем, варварства и преступлений, совершенных на всем миром признанных территориях Азербайджана. Это я к тому, что нет никаких доказательств совершения Турцией или Азербайджаном каких-либо преступлений на территории современной Армении.

Но столь очевидная истина не в состоянии отрезвить разного рода галлюцинирующих армянских мифотворцев. Они, как видим, настолько оторвались от реальности, что пытаются выставлять претензии к стране, армия которой является второй по силе в НАТО. И к стране, руководители которой неоднократно предлагали открыть свои архивы, предлагая армянской стороне поступить точно также, дабы внести окончательную ясность в вопрос 110-летней давности.

Ясное дело, что армянская стороны от этого разумного предложения отказалась. Там предпочитают навязывать, в первую очередь новым поколениям армян, одностороннюю версию событий, превращая миф в государственную идеологию. Все это, в итоге, приводит к неизлечимой тюркофобии, которая была, есть и будет причиной пребывания Армении в статусе самого отсталого государства нашего региона.