Наказание за преступления: чего так боятся бывшие и нынешние руководители Армении?

Автор: Акпер Гасанов

"Показания некоторых "руководителей" "Нагорного Карабаха" Азербайджан попытается использовать в международных судебных инстанциях против Армении".

Об этом заявила председатель Центра международного и сравнительного права Сирануш Саакян на обсуждении, посвященном "политике армянофобии, проводимой руководством Азербайджана". Как ее заявление, так и название мероприятия, где прозвучало то, что прозвучало - пример изнасилования здравого смысла.

Начнем с того, что правильнее называть персонажей, что дают показания в бакинском суде своими именами. Это - бывшие лидеры карабахской хунты, сепаратисты. Но, тут как в известном анекдоте про Вовочку, мне в целом нравится ход мыслей Сирануш Саакян. До нее наконец дошло, что показания обвиняемых в тяжких преступлениях против Азербайджана и азербайджанцев нужны для доказательства бесспорной вины государства Армения и ее бывших и нынешнего руководства в преступлениях против нашей страны.

В том числе и в международных инстанциях. И нам есть, что там предъявить. Есть огромное число заявлений о личной вине бывших президентов Армении, в развязывании войны против Азербайджана, сделанных подсудимыми. Есть их признания в том, что Армения оказывала политическую, финансовую и военную поддержку карабахским сепаратистам. В том числе и после окончания 44-дневной войны.

Есть рассказы подсудимых о том, что "армия самообороны" карабахских сепаратистов на самом деле была регулярной армией РА. Есть их рассуждения о том, что ракетные удары по мирным азербайджанским городам в ходе 44-дневной войны наносились по приказу нынешнего руководства Армении. Есть их рассказы о том, что Роберт Кочарян и Серж Саргсян, второй и третий президенты Армении, виновны в огромном числе преступлений против азербайджанского народа.

Вот и вчера, в ходе судебного заседания по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения, экс-главарь "нкр" Аркадий Гукасян заявил, что во время Ходжалинского геноцида руководство в самопровозглашенном режиме осуществлял Артур Мкртчян, а командование военными действиями - Аркадий Тер-Тадевосян по прозвищу "Командос", занимавший различные руководящие должности в вооруженных силах Армении. Он добавил, что руководителем формировавшихся "сил самообороны", был экс-президент Армении Серж Саргсян".

Ранее громкое признание в суде сделал обвиняемый Мадат Бабаян. По его словам, все приказы в Ходжалы отдавал Аркадий Ширинян по прозвищу "Холостой" и добавил:

"Нам же приказы отдавал Ваник Петросян. Приказ стрелять в безоружных людей и убивать их отдал Ваник. Ваник и Аркадий отрезали пальцы у людей, уши у трупов".

А еще он сообщил, что видел в Ходжалы около 150 тел, среди которых были тела детей, стариков и женщин. Тела, по словам Бабаяна, армянские военные собрали на машины и увезли.

Вот вам и доказательная база для предоставления ее в международных судебных инстанциях. Собственно, Серж Саргсян по сути и сам признался в их совершении еще много лет назад, в интервью британскому журналисту Томасу де Ваалу. Саргсян тогда выдал речь о том, что Геноцид в Ходжалы был совершен для иллюстрации готовности армянской стороны убивать мирное азербайджанское население.

От себя добавлю, что самое активное участие в совершении этого преступления против человечности принимал и экс-министр обороны Армении Сейран Оганян. С августа 1989 года он занимал должность заместителя командира мотострелкового батальона 366-го мотострелкового полка, который и совершил, вместе с армянскими боевиками, Геноцид в Ходжалы. Соответственно, Сейран Оганян, как и Роберт Кочарян, Серж Саргсян, Самвел Бабаян должен был сидеть на скамье подсудимых в Баку, отвечая на вопросы следствия.

И, особо подчеркну, в этом вопросе еще рано ставить точку. В случае обращения Азербайджана в международные судебные инстанции, где могут быть представлены показания бывших лидеров карабахской хунты, указанным выше персонажам будет очень сложно свободно передвигаться по миру. И именно их страх озвучила давеча Сирануш Саакян Которая "внезапно прозрела" и по иному вопросу.

До нее дошло, что эти суды призваны продемонстрировать, что мифического "арцаха", как к самостоятельной политической единицы не существовало. Его действительно не было! Ни одно государство мира не признало существования данного проекта армянской галлюцинации. А премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно уже успел заявить, что признает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в полном объеме.

Да, это было вынужденное признание с его стороны. Да, оно было сделано тем самым Пашиняном, который ранее орал, стоя на сцене в Ханкенди, что "Карабах - это Армения и точка". Но, сейчас мы обсуждаем ныне существующие реалии. А они таковы, что у Азербайджана накоплена большая доказательная база преступлений Армении против нашей страны. В этих условиях проведение мероприятия с указанным выше названием в Армении - клоунада чистой воды. Впрочем, ничего иного в ее репертуаре давно уже не осталось.