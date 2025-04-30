Завтра в этом районе Баку не будет газа

1 мая в Сабунчинском районе Баку будет приостановлена подача газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), с 09:30 в связи с ремонтными работами будет приостановлено газоснабжение по адресам: Молочный совхоз Рамана, улица Э.Магеррамова, Социальные дома, Каменный карьер поселка Маштага, поселок Рамана, поселок Сабунчу, улицы Ени Рамана, Буньядзаде, Тагиева, Депутат, Ени Заман, улицы М.Фаталиева, Сюльх, Э.Халилова, С.Джаббарова, Ш.Кямилова, Гаджинского в поселке Бакиханова, а также улицы Депутатская на территории Сураханского района, Рамана 2-й участок, городок Шуша гачгынлары, улицы Дж.Джаббарлы, А.Хагвердиева, В.Велиева, Г.Зардаби, 9-я Промысловая в поселке Рамана.