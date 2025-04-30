Трамп сказал, сколько Маск может оставаться в администрации США

Илон Маск может оставаться в администрации США столько, сколько хочет. Об этом заявил на заседании своего кабинета американский президент Дональд Трамп.

"Вы приглашены оставаться столько, сколько хотите", - сказал хозяин Белого дома, обращаясь к Маску, который присутствовал на совещании в качестве куратора ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE). "В какой-то момент он, думаю, захочет вернуться домой, к своим автомашинам", - отметил затем Трамп.

"Вы действительно пожертвовали многим. <...> К вам относились несправедливо", - добавил президент.

Срок работы Маска как "особого служащего правительства", работающего на общественных началах, ограничен 130 днями. На прошлой неделе бизнесмен сообщил, что со следующего месяца сократит свое участие в работе DOGE.

Ранее принадлежащая Маску автомобилестроительная компания Tesla сообщила о падении своей чистой прибыли в первом квартале 2025 года на 71% по сравнению с показателем прошлого года. Аналитики связывают снижение выручки в том числе с ущербом, который нанесла компании политическая деятельность предпринимателя в качестве куратора DOGE.

Бренд Tesla тесно связан с личностью богатейшего человека на планете, и его активная поддержка Трампа оттолкнула ряд клиентов. Покупатели в Европе и США призывают к бойкоту продукции Tesla. Помимо этого, владельцы электромобилей Tesla, а также дилерские центры в США в последние недели сталкиваются с актами вандализма, их машины сжигают на стоянках радикально настроенные активисты.