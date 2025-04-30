Визиты такого уровня, как поездка Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китай, имеют глобальный характер и значимость, особенно на фоне изменений в мировой политике и экономике.

Об этом в интервью Day.Az сказал основатель и главный представитель Брюссельского энергетического клуба Марат Тертеров.

По его словам, визит главы государства представляет собой важный шаг в рамках стратегии Азербайджана по диверсификации своей политики и экономики.

"Азербайджан - небольшая страна, окружённая крупными державами, такими как Россия, Турция, Иран, а также соседями Грузией и Арменией. Для укрепления суверенитета и государственной мощи Азербайджану порой приходится принимать сложные решения и также маневрировать между локальными державами и глобальными игроками, такими как ЕС, Китай, США и арабские страны", - рассказал он.

Марат Тертеров отметил, что визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китай является важным и стратегически правильным решением, поскольку Пекин в последние 10 лет активно развивает глобальные проекты, направленные на укрепление транспортной и логистической инфраструктуры, как внутри своей страны, так и за её пределами.

"Новый Шёлковый путь, являясь частью этого глобального проекта, представляет собой стратегически важное соединение для Китая, которое усиливает торговые связи с соседними странами и регионами, в том числе с Азербайджаном. Китай стремится создать и развить инфраструктуру, которая будет способствовать экономическому росту и укреплению транспортного хаба на территории Южного Кавказа", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что Южный Кавказ представляет собой ключевое звено в транспортной логистике, с важными проектами, такими как коридоры Восток-Запад и Север-Юг.

"Развитие этих коридоров поддерживают такие страны, как Россия, Иран и Турция. Визит Президента Ильхама Алиева в Китай укрепляет позицию Азербайджана как важного транспортного хаба, и Китай, безусловно, станет важным партнёром в расширении инфраструктуры и инвестировании в этот регион. Эти шаги направлены на укрепление позиций Азербайджана в рамках глобальной транспортно-логистической дипломатии", - добавил основатель Брюсельского энергетического клуба.

В то же время эксперт подчеркнул, что интерес Китая к регионам, расположенным вдоль транспортных коридоров, в том числе и Южному Кавказу, может также повлиять на продвижение мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

"Китай и Турция, понимая потенциал "Среднего коридора", оказывают политическую поддержку развитию логистических проектов, что в свою очередь может сыграть роль в процессе достижения мира между двумя странами. Экономическая интеграция в регионе, в том числе благодаря проектам Китая, может стать важным элементом в мирном процессе. Помимо этого, Азербайджан, как нефтегазовая страна, делает ставку на развитие зелёной энергетики. Модель развития энергоснабжения Азербайджана в последние годы становится всё более похожей на стратегию таких стран, как ОАЭ, Катар и Саудовская Аравия, где экономический рост в значительной мере зависит от нефти и газа, но на основе этих ресурсов развиваются и проекты в области возобновляемых источников энергии", - отметил Марат Тертеров.

Тертеров также подчеркнул, что Азербайджан активно привлекает инвестиции, например, в проекты по солнечной и ветровой энергетике, в том числе с участием таких крупных игроков, как компания Masdar, что способствует расширению сети высоковольтной электроэнергии в стране, а также развитию инфраструктуры для более эффективного использования и передачи возобновляемой энергии.

Хаял Хатамзаде