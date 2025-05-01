Келлог заявил, что Украина готова пойти на территориальные уступки
Украинская сторона готова пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта, но не хочет это признавать юридически.
Как передает Day.Az, об этом заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.
"Украинцы готовы уступить территории, которые Россия фактически занимает, хотя и не признавать это юридически навсегда. Они согласны на такой вариант. Они понимают, что при установлении режима прекращения огня каждая сторона останется на занятых ею позициях. Именно к этому они готовы. На прошлой неделе они сообщили мне, что уже обсуждали это соглашение. Прекращение огня на текущих линиях - это то, к чему они готовы", - подчеркнул он.
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