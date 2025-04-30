Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью садоводческого хозяйства и холодильного складского комплекса в Гусарском районе

30 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с садоводческим и холодильным складским комплексом Общества с ограниченной ответственностью (ООО) "İsmikhanlı" в Гусарском районе, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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