Сильнейший лесной пожар в Израиле

В Израиле дороги между Иерусалимом и Тель-Авивом закрыты из-за лесных пожаров.

Как передает Day.Az, об этом сообщили местные СМИ.

Израиль запросил самолеты из соседних стран, включая Кипр, Грецию, Хорватию и Италию, для борьбы с лесными пожарами.

По данным Yediot Ahronot, в результате пожаров 12 человек отравились дымом.