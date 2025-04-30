https://news.day.az/world/1749068.html

Сильнейший лесной пожар в Израиле - ВИДЕО

В Израиле дороги между Иерусалимом и Тель-Авивом закрыты из-за лесных пожаров. Как передает Day.Az, об этом сообщили местные СМИ. Израиль запросил самолеты из соседних стран, включая Кипр, Грецию, Хорватию и Италию, для борьбы с лесными пожарами. По данным Yediot Ahronot, в результате пожаров 12 человек отравились дымом.