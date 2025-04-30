В Баку начнётся майское потепление

Обнародован прогноз погоды на май на территории Азербайджана.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

В мае среднемесячная температура воздуха ожидается близкой к норме, местами немного превысит ее. Объем месячных осадков в большинстве районов республики будет близким к норме, на некоторых территориях может быть больше нормы.

В первых числах мая погода на территории Азербайджана будет стабильной, преимущественно осадков. Однако днем на некоторых горных территориях прогнозируется кратковременный дождь, грозы.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах 18-20 градусов тепла, что близко к климатической норме и несколько превысит ее.

Ночью температура воздуха ожидается в пределах 15-20 градусов тепла, днем 22-27 градусов тепла, в отдельные дни 30-35 градусов тепла

Объем месячных осадков будет близким к климатической норме, местами немного превышать ее (норма 18-21 мм).