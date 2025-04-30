Когда может возобновиться пассажирское железнодорожное сообщение между Баку и Тбилиси?

Пассажирское железнодорожное сообщение между Баку и Тбилиси может возобновиться в конце мая.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщил источник в правительстве Грузии.

По его словам, точная дата пока не определена, переговоры между сторонами в этом направлении продолжаются.

Между тем в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" напомнили, что в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции и ее возможных негативных последствий, на основании постановления Кабинета министров Азербайджанской Республики №336 от 12 сентября 2020 года на территории страны был введён особый карантинный режим, который продолжает действовать по сей день. Сухопутные границы Азербайджана остаются закрытыми.

"В связи с этим международные пассажирские перевозки по железной дороге были приостановлены с 2020 года", - отметили в ЗАО.

Напомним, что 18 марта особый карантинный режим в Азербайджане был вновь продлён - до 06:00 1 июля. Ранее он был продлён до 1 апреля.