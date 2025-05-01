Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

В наше время "безнаказанность" - ни позор, ни правовой пробел, ни признак глобального лицемерия. Это, простите, жанр. Причём элитный. Как артхаус или барокко. Его понимают не все, но уважают почти все - особенно те, кто сам периодически в нём снимается.

Amnesty International выпустила отчёт о том, что Азербайджан не понёс наказания за действия против армян Карабаха. Тон документа одновременно трагичен и томен, как будто речь идёт не о политике, а о несостоявшемся романе между Международным правом и Европейским ценностным нарциссизмом. В очередной раз звучит пафосное: "Никто не наказан". И в очередной раз хочется уточнить - а кем, собственно, должен быть наказан Азербайджан? Кем? Вон той Европой, что сперва встала в позу, а потом - в очередь за газом?

Азербайджан, вопреки правилам геополитического кабаре, посмел не только вернуть свои территории, но и не ждать инструкций от старших. Он вернул земли, не согласовав это с комитета по "этическим операциям в зонах моральной неопределённости". А значит - виновен. Не в преступлении, а в самостоятельности.

Давайте честно. Никаких новых преступлений, в юридическом смысле, Азербайджан не совершил. Не бомбил жилые кварталы. Не разрушал церкви. Не закрывал школы. Не проводил массовые репрессии. Он провёл операцию по восстановлению контроля на своей территории, причём в таких рамках, что даже самые любвеобильные к ООН канцелярии не смогли придумать ничего, кроме старого доброго "мы глубоко обеспокоены".

А вот что действительно было - это крушение системы ожиданий, в которой Восток должен либо мямлить, либо страдать. И Азербайджан сделал самое кощунственное - он победил.

А победа Востока без коллективного согласия Запада - это, по версии Amnesty, и есть высшая форма безнаказанности.

Вот она, формула западного отчётного морализма: Восток может быть либо жертвой, либо кающейся. Азербайджан не захотел быть ни тем, ни другим. Значит - безнаказанный. А безнаказанность - это скандал.

Отдельной поэмой в прозе идёт тема Лачинского коридора. Там, как уверяет Amnesty, были допущены страшные гуманитарные нарушения - блокада, ограничения, страдания. Правда, ни одна поставка Красного Креста в отчёте не упомянута, ни один случай доставки медикаментов - не зафиксирован, потому что факты - это скучно. В тренде ощущения.

В современной версии гуманитарного права, похоже, больше не требуется документально доказывать нарушения. Достаточно, чтобы кто-то где-то почувствовал ущемлённость. В идеале - историческую ущемлённость. Так надёжнее. И красивее смотрится на фоне мягкого фона брюссельского зала.

Отдельного внимания заслуживает пассаж отчёта о том, что "право армян Карабаха на безопасное и достойное возвращение игнорируется".

Фраза звучит красиво, почти как название для скандинавского арт-фильма.

Но давайте по существу. Кто должен обеспечить возвращение? Государство, которое они годами отвергали? Власть, которую они не признавали? Армия, к которой они не хотели идти служить?

Это как требовать от Франции "достойно" вернуть тех, кто два десятилетия жил в статусе нелегалов и публично мечтал о создании собственной республики в Лионе. Нет, никто не мешает армянам вернуться. Просто для этого нужно одно простое условие - жить по азербайджанским законам, а не по воспоминаниям о "де-факто независимости" в условиях российской военной тени.

Как говорит отчёт, вся армянская популяция Карабаха "была вынуждена покинуть регион". Звучит зловеще - как будто танки шли по улицам, а над головами кричали сирены. Только вот - никто не нападал на дома, никто не громил церкви, никто не разгонял демонстрации. Большинство карабахских армян ушли. По призыву своих же лидеров, да и властей Армении. Потому что не хотели жить по законам государства, в пределах которого находились де-юре всегда.

Но Amnesty - не прокуратура. Это скорее театр чувств, где фактура не обязательна, если сюжет трагичен. И в этой пьесе не важен контекст. Важно - как подано. А подано истерично: 100 тысяч - жертвы, Азербайджан - злодей, Запад - аплодисменты стоя. Фондовая истина мировых правозащитных инстанций.

Они пишут про Карабах как будто про испанскую грипп: эмоционально, с ощущением катастрофы, но без понимания, кто кого заразил. Отчёт - скорее не расследование, а обида, облечённая в канцелярит.

Стиль: "Азербайджан поступил плохо, потому что нам не понравилось, как он поступил".

Аргументация: "Поступать хорошо - это поступать, как мы бы поступили. Или как поступила бы Франция, если бы у неё была смелость что-нибудь вернуть".

В отчёте Amnesty 2025 года Азербайджану ставится в вину не то, что он нарушил международное право, а то, что он не покаялся в своей эффективности. Виновен, потому что действовал. Потому что не провёл тщательного ритуала самобичевания перед трибуной ОБСЕ. Потому что его действия привели к результату - без западных миссий, переговорных групп и дипломатических массажаций.

Это бесит. Потому что рушит систему ритуального контроля. Где каждый шаг на Востоке должен быть не шагом, а консультативной пантомимой.

Поймите: речь не о праве армян вернуться в Карабах - таких случаев в истории было немало. Речь о праве Запада решать, кому и куда возвращаться. А здесь вдруг оказалось, что без них всё решено. Это хуже преступления. Это - удар по геополитической эстетике.

Отчёт Amnesty полон лингвистических орнаментов: "ограничение гуманитарного доступа", "дискриминационные практики", "насильственное перемещение идентичности". Всё звучит красиво, пока не спросишь: какие конкретно нормы нарушены? Какие статьи? Какие доказательства?