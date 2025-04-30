Пилоты Hawaiian Airlines экстренно посадили рейс в Токио

Пилоты самолета Hawaiian Airlines с более чем сотней пассажиров на борту объявили чрезвычайную ситуацию из-за пожара.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Гонолулу, США, в Токио, Япония. Когда лайнер пролетал над Тихим океаном и находился на высоте около 12 тысяч метров, застрявший в кресле мобильный телефон одного из путешественников внезапно загорелся.

Как пишет издание, бортпроводники смогли извлечь гаджет из сиденья и положить его в специальный защитный мешок. Несмотря на это пилоты запросили приоритетную посадку в аэропорту Ханеда в Токио.

По данным Министерства транспорта Японии, Airbus A330 благополучно приземлился, и никто из 140 пассажиров не пострадал.