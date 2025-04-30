Испания потеряла миллиарды из-за масштабного блэкаута

Испанские предприятия оценили последствия отключения электроэнергии, которое произошло по всей стране в понедельник.

Как передает Day.Az, по оценкам Испанской конфедерации организаций предпринимателей (CEOE), экономические издержки этого энергетического коллапса составили около 1,6 млрд евро или 0,1 процента валового внутреннего продукта (ВВП).

Цифры предварительны, пишет газета АВС.

Автомобильный сектор, который также был вынужден остановить производственные линии в понедельник, начал постепенно восстанавливать активность во вторник, хотя и не достиг 100 процентов своих операций, как сегодня признали источники в Seat в интервью ABC.

Возобновление работы на заводах - непростая задача, поскольку она зависит не только от наличия электропитания, но и требует перезапуска оборудования и робототехнических систем, необходимых для сборки деталей. Крупнейшие отечественные автозаводы уверены в том, что смогут вернуться к нормальной работе на этой неделе, хотя другим заводам потребуется два-три дня, чтобы нормально заработать.

Индустрия гостеприимства еще не подсчитала экономические последствия отключения электроэнергии. Некоторые рестораторы решили закрыться из-за серьезного инцидента, но многим другим удалось заработать и заполнить свои террасы. "Мы готовили на плите, как могли, и кормили застрявших туристов", - говорит президент Испанской ассоциации гостеприимства Хосе Луис Альварес Альмейда.

Совершенно иная ситуация сложилась в промышленном секторе пищевой промышленности. Только в мясной промышленности ассоциации работодателей Anice и Fecic оценивают убытки в 190 миллионов евро.

По оценкам Координатора организаций фермеров и владельцев ранчо (COAG), потери составляют от 40 процентов до 50 процентов на фермах по выращиванию томатов, перца, тыквы и бататы в Кадисе и Нижнем Гвадалквивире. В целом фермеры ожидают, что из-за прекращения подачи воды будет поврежден весь урожай, находящийся на стадии посадки.