Индия закрывает воздушное пространство для Пакистана

Авиационные власти Индии закрывают воздушное пространство для связанных с Пакистаном самолетов, в том числе военных, с 30 апреля до 23 мая на фоне обострения отношений между двумя странами.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в авиационном уведомлении NOTAM.

"Воздушное пространство Индии закрыто для всех зарегистрированных в Пакистане самолетов, а также для самолетов, эксплуатируемых, принадлежащих и арендованных пакистанскими авиакомпаниями или операторами, включая военные рейсы. Ограничение действует от уровня земли до неограниченной высоты с 30 апреля 2025 года... до 23 мая 2025 года... дата окончания является предполагаемой", - говорится в уведомлении.

Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля.