Землетрясение в Иране, есть пострадавшие
Сегодня в 05:10 по местному времени в районе Роштхар провинции Разави Хорасан на северо-востоке Ирана произошло землетрясение, в результате которого пострадали два человека.
Как передает Day.Az, об этом сообщил местным СМИ, генеральный директор Управления по чрезвычайным ситуациям провинции Разави Хорасан Масуд Явери.
По его словам, подземные толчки, зафиксированные в окрестностях одноимённого города, ощущались также в Мешхеде и других населённых пунктах региона.
Он сообщил, что пострадавшие были доставлены в медицинский центр.
Согласно данным Национального сейсмологического центра Института геофизики Тегеранского университета, эпицентр землетрясения находился в 12 километрах от города Роштхар, а очаг залегал на глубине 10 километров.
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