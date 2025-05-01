Сегодня в 05:10 по местному времени в районе Роштхар провинции Разави Хорасан на северо-востоке Ирана произошло землетрясение, в результате которого пострадали два человека.

Как передает Day.Az, об этом сообщил местным СМИ, генеральный директор Управления по чрезвычайным ситуациям провинции Разави Хорасан Масуд Явери.

По его словам, подземные толчки, зафиксированные в окрестностях одноимённого города, ощущались также в Мешхеде и других населённых пунктах региона.

Он сообщил, что пострадавшие были доставлены в медицинский центр.

Согласно данным Национального сейсмологического центра Института геофизики Тегеранского университета, эпицентр землетрясения находился в 12 километрах от города Роштхар, а очаг залегал на глубине 10 километров.