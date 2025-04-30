США назначили нового посла в Турции

Сенат США утвердил кандидатуру Тома Баррака на пост посла Соединенных Штатов в Турции. По итогам голосования 60 сенаторов поддержали назначение, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Во время слушаний, прошедших в начале апреля, Баррак подчеркнул стратегическую важность Турции как союзника по НАТО.

"Турция - наш ценный партнер по НАТО, расположенный на ключевом перекрестке Европы, Азии и Ближнего Востока. Она внесла неоценимый вклад в развитие Альянса", - заявил он в своем выступлении.

Кто такой Том Баррак?

77-летний Том Баррак родился и вырос в штате Калифорния. Окончил Университет Южной Калифорнии, получив степень бакалавра, а затем - юридический факультет Университета Сан-Диего.

Баррак является потомком ливанских христианских иммигрантов, переселившихся в США из города Захла в 1900 году. Вырос в городе Калвер-Сити, пригороде Лос-Анджелеса, в семье бакалейщика и секретаря.

В молодости Баррак активно занимался спортом, играл в регби и работал юристом в Саудовской Аравии. В 1980-х годах занимал должность заместителя министра внутренних дел в администрации президента Рональда Рейгана, а также был соседом главы государства в Ранчо-дель-Сиело, Калифорния.