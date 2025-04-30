Стало известно имя первого четвертьфиналиста Кубка Стэнли

"Каролина Харрикейнз" обыграла "Нью-Джерси Дэвилз" в пятом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Как передает Day.Az, встреча, которая состоялась на стадионе "Леново Центр" в Роли, завершилась в овертайме со счетом 5:4. В составе победившей команды голом отметился российский хоккеист Андрей Свечников, также шайбы забросили Тейлор Холл, Джексон Блейк, Себастьян Ахо, который оформил дубль и забросил победную шайбу в овертайме. За "Дэвилз" в этом матче отличились Доусон Мерсер, Тимо Майер, Нико Хишир и Стефан Ноэсен.

Российский защитник "Каролины" Дмитрий Орлов отдел одну результативную передачу, ассистировав Свечникову, а российский голкипер "Харрикейнз" Петр Кочетков отразил 31 бросок соперников по своим воротам из 35.

Таким образом, "Каролина" выиграла серию Кубка Стэнли с результатом 4-1 и стала первым четвертьфиналистом текущего розыгрыша турнира. В следующем раунда плей-офф НХЛ "Каролина" сразится с победителем противостояния между "Вашингтон Кэпиталз" и "Монреаль Канадиенс". В этой серии впереди "столичные" после четырех матчей - 3-1.