Вертолёт преследует НЛО в США

В соцсетях США некоторый переполох после появления видео из Аризоны, на котором вертолёт летит рядом с неопознанным летающим объектом над городом Уэтстоун.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Видео было снято 24 апреля, и многочисленные запросы местных СМИ и инфлюэнсеров были проигнорированы властями.