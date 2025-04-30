https://news.day.az/world/1748897.html Вертолёт преследует НЛО в США - ВИДЕО В соцсетях США некоторый переполох после появления видео из Аризоны, на котором вертолёт летит рядом с неопознанным летающим объектом над городом Уэтстоун. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Видео было снято 24 апреля, и многочисленные запросы местных СМИ и инфлюэнсеров были проигнорированы властями.
Вертолёт преследует НЛО в США - ВИДЕО
В соцсетях США некоторый переполох после появления видео из Аризоны, на котором вертолёт летит рядом с неопознанным летающим объектом над городом Уэтстоун.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Видео было снято 24 апреля, и многочисленные запросы местных СМИ и инфлюэнсеров были проигнорированы властями.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре