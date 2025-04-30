Названы цели и задачи по полномасштабной эксплуатации месторождения "Абшерон"

В рамках подготовки к принятию окончательного инвестиционного решения по полномасштабной разработке газоконденсатного месторождения "Абшерон" в 2025 году, уже начаты работы по предварительному проектированию (FEED - Front End Engineering Design) второй фазы освоения месторождения.

Как передает Day.Az, об этом, в ответ на запрос Trend сообщили в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Проектирование стартовало в начале года после достижения соглашения между партнёрами проекта и основными подрядчиками. Ожидается, что этап FEED завершится к концу 2025 года, после чего будет принято окончательное инвестиционное решение.

В SOCAR подчеркнули, что добытый на "Абшероне" газ будет направлен как на внутренний рынок Азербайджана, так и на экспорт:

"Согласно предварительным коммерческим обсуждениям с партнёрами, добытый газ будет использоваться для удовлетворения потребностей внутреннего рынка и одновременно экспортироваться за рубеж".

Также отмечается, что участие SOCAR в проекте совместно с международными партнёрами и успешный запуск добычи газа положительно скажется на глобальном энергетическом рынке и укрепит роль Азербайджана как важного участника обеспечения международной энергетической безопасности.

Месторождение "Абшерон" расположено в азербайджанском секторе Каспийского моря, примерно в 100 километрах к юго-востоку от Баку. Его разработкой управляет JOCAP (Joint Operating Company of Absheron Petroleum B.V.). Первая добыча газа началась в июле 2023 года.

Согласно предварительным оценкам, запасы месторождения составляют около 350 миллиардов кубометров газа и 45 миллионов тонн газового конденсата.