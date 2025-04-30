В Тбилиси загорелся рынок

В Тбилиси на рынке рядом со станцией метро "Вокзальная площадь" произошёл крупный пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на Sputnik Грузия, к месту происшествия были направлены около десяти пожарных расчётов.

По словам очевидцев, возгорание началось около 6 утра в обувном магазине, расположенном на втором этаже здания. Продавцы самостоятельно эвакуируют товар и освобождают прилегающую территорию.

Причины возгорания в настоящее время неизвестны. Информации о пострадавших не поступало.

Представляем видео с места происшествия: