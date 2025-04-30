https://news.day.az/world/1748899.html В Тбилиси загорелся рынок - ВИДЕО В Тбилиси на рынке рядом со станцией метро "Вокзальная площадь" произошёл крупный пожар. Как передает Day.Az со ссылкой на Sputnik Грузия, к месту происшествия были направлены около десяти пожарных расчётов. По словам очевидцев, возгорание началось около 6 утра в обувном магазине, расположенном на втором этаже здания.
В Тбилиси загорелся рынок - ВИДЕО
В Тбилиси на рынке рядом со станцией метро "Вокзальная площадь" произошёл крупный пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на Sputnik Грузия, к месту происшествия были направлены около десяти пожарных расчётов.
По словам очевидцев, возгорание началось около 6 утра в обувном магазине, расположенном на втором этаже здания. Продавцы самостоятельно эвакуируют товар и освобождают прилегающую территорию.
Причины возгорания в настоящее время неизвестны. Информации о пострадавших не поступало.
Представляем видео с места происшествия:
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